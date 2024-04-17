'Yabancı ajan' tasarısına protesto: 11 gözaltı

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Göstericiler, bir kez daha başkent Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanarak, söz konusu yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulmasına ve müzakere edilmesine tepki gösterdi. Göstericiler, "Rus yasasına hayır", "Rusya'ya hayır" ve "Yaşasın Gürcistan" şeklinde sloganlar attı.

Göstericilere yapılan uyarıların ardından polis ve göstericiler arasında arbeden çıktı. Polis, protestocuları parlamentoda uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneler atarak karşılık verdi.

İHA'da yer alan habere göre, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan arbede de 1 kişinin yaralandığı belirtilerek, 11 kişinin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

"Rusya'nın istikrarsızlaştırma stratejisi"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yaptığı açıklamada, yasa tasarısına yönelik tepkilere destek vererek, "Tiflis'te Rus yasasına karşı kitlesel protestoların ikinci günü. Hükümetin halkın iradesine ve tarafların itirazlarına rağmen bu yasayı kabul etmedeki ısrarı doğrudan bir provokasyondur, Rusya'nın istikrarsızlaştırma stratejisidir" dedi.

Gürcistan Parlamentosu söz konusu yasanın müzakereleri yarın parlamentoda devam edecek. Dün, düzenlenen protestolar sırasında 14 gösterici gözaltına alınmış, 1 polis ise yaralanmıştı.