Yapay zekâya yönelik ilk uluslararası yasal düzenleme Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi

Yapay zekâ uygulamalarının düzenlenmesi, kişisel verilerin güvenliği, yüz tanıma, sosyal skorlama gibi konulara karşı alınması gereken önlemler gibi başlıklar için hazırlanan ve kabul gören kanun dünyada bir ilk olarak tarihte yerini aldı.

Gazetemiz yazarlarından Doç. Dr. Cüneyt Dirican’ın 2015 tarihli “The Impacts of Robotics, Artificial Intelligence On Business and Economics” bildirisi kanuna yönelik yapılan çalışmalar, raporlar, araştırmalarda aldığı atıflar ile katkı sunmuş oldu.

Dirican’ın atıf aldığı üç eserden ikisinde tek Türk akademisyen ve yazar olmasının yanında Avrupa Birliği’nde robotiğin gelişimi ve pazar payı raporunda (2021) ise Daron Acemoğlu ile birlikte atıf alan üç Türk isminden ve akademisyeninden biri olması dikkat çekti.