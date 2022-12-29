Yemen büyük bir insani kriz ile karşı karşıya

Ekonomik Medya ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, petrol ihracatının durmasının fiyat artışlarına ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açarak ekonomik durgunluğa sebep olacağı ifade edildi.

Ekonomik durgunluğun, ülkeyi yeni bir insani krize sürükleyeceği, yoksulluk düzeyinin artacağı ve halkın alım gücünün düşeceği uyarısı yapılan raporda, petrol limanlarının hedef alınmasının askeri çatışmalardan daha ağır sonuçlar doğuran ve halkın belini büken ekonomik bir savaş olduğu belirtildi.

Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.