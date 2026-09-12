Yemen’de gerilim tırmanıyor: Husilerden 129 hava saldırısı iddiası

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Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan ordusuna ait savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen’in çeşitli bölgelerine toplam 129 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Saree, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının, Yemen’in Taiz, Marib, Hudeyde, El Cevf, Saada, Amran ve Hacca vilayetlerini hedef aldığını belirtti. Söz konusu saldırıların cevapsız kalmayacağını ifade eden Saree, "Bu suçlar cezalandırılacak" dedi.