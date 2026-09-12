Nvidia tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

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Yapay zekâ yarışındaki milyarlarca dolarlık finansman trafiği borsaya taşınıyor. Nvidia’nın (NVDA) Anthropic’in planlanan halka arzında 10 milyar dolara kadar pay almayı değerlendirdiği belirtilirken, işlemin toplam büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşabilir.

100 milyar dolarlık halka arz hedefi

Claude yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic, yaklaşık 2 trilyon dolarlık şirket değerlemesi üzerinden 100 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefleyen dev bir halka arz üzerinde çalışıyor.

Şirket haziran ayında ABD’de halka arz için gerekli taslak kayıt belgesini gizli olarak düzenleyici kuruma sunmuştu. Hisse sayısı ve fiyat henüz resmen belirlenmiş değil.

Masadaki rakamların gerçekleşmesi halinde Anthropic yalnızca teknoloji sektörünün değil, küresel sermaye piyasalarının da en büyük halka arzlarından birine imza atacak.

Nvidia neden bu kadar önemli?

Görüşmelerde Nvidia’nın halka arz başlamadan önce büyük miktarda hisse almayı taahhüt eden yatırımcılardan biri olması değerlendiriliyor. Bu tür büyük yatırımcılar özellikle çok yüksek tutarlı halka arzlarda diğer fonların güvenini artırabiliyor.

Nvidia’nın değerlendirdiği yatırım büyüklüğünün 10 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak görüşmeler henüz sonuçlanmış değil ve rakamların değişme ihtimali bulunuyor.

Anthropic ile Nvidia arasındaki ilişki yalnızca finansal yatırım üzerinden ilerlemiyor. Claude modellerinin çalıştırılması için gereken yüksek işlem gücü nedeniyle Nvidia’nın grafik işlemcileri Anthropic’in büyümesinde kritik rol oynuyor.

10 milyar dolarlık yatırımda önemli ayrıntı

Nvidia, Kasım 2025’te Anthropic’e 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Aynı anlaşma kapsamında Anthropic de Nvidia sistemleriyle çalışan Microsoft Azure altyapısından 30 milyar dolarlık işlem kapasitesi satın alacağını açıklamıştı.

Bu nedenle şimdi halka arz için konuşulan 10 milyar dolarlık tutarın önceki taahhütten tamamen ayrı yeni bir yatırım mı olacağı, yoksa mevcut yatırım planının halka arz aşamasında yeniden yapılandırılması mı anlamına geldiği henüz netleşmiş değil.

Kesin olan nokta, Nvidia’nın Anthropic’in borsaya çıkışında yalnızca teknoloji tedarikçisi değil, en büyük finansal destekçilerden biri olabilecek konuma gelmesi.

SpaceX’in rekoru tehlikeye girebilir

Anthropic’in 100 milyar dolarlık hedefi gerçekleşirse mevcut halka arz rekoru da değişebilir.

SpaceX haziran ayında gerçekleştirdiği halka arzda ilk aşamada 75 milyar dolar toplamış, aracı kurumlara tanınan ek hisse alım hakkının tamamen kullanılmasıyla toplam brüt kaynak 85,7 milyar dolara ulaşmıştı.

Anthropic’in 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması halinde şirket, SpaceX’i geride bırakarak tarihin en büyük halka arzına imza atabilir.

Bunun için yatırımcıların yaklaşık 2 trilyon dolarlık değerlemeyi kabul etmesi gerekecek. Bu rakam, Anthropic’in mayıs ayında tamamladığı finansman turundaki 965 milyar dolarlık değerlemenin iki katından daha yüksek.

Yapay zekâ şirketlerinde para ihtiyacı büyüyor

Anthropic’in bu kadar yüksek tutarda kaynak aramasının arkasında yapay zekâ modellerinin hızla artan altyapı maliyetleri bulunuyor. Şirketler daha güçlü modeller geliştirdikçe veri merkezi, enerji ve gelişmiş işlemci ihtiyacı da büyüyor.

Anthropic’in yıllıklandırılmış geliri mayıs ayında 47 milyar doları aşmış, temmuz sonunda ise 65 milyar doların üzerine çıkmıştı. Buna rağmen şirketin önündeki yatırım ihtiyacı gelir artışından çok daha hızlı büyüyor.

Bu tablo Nvidia açısından da farklı bir fırsat yaratıyor. Nvidia yapay zekâ şirketlerine yatırım yaparken aynı şirketler milyarlarca dolarlık Nvidia işlemcisi ve bilgi işlem kapasitesi satın alıyor.

Anthropic halka arzı bu nedenle yalnızca yeni bir teknoloji şirketinin borsaya çıkışı olmayacak. İşlem, yapay zekâ sektöründeki dev yatırım döngüsünün halka açık piyasalarda ne kadar sürdürülebileceğinin de en büyük sınavlarından biri olacak.