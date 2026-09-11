Wall Street’ten 32 milyar dolarlık kaçış: Büyük şirket fonlarında rekor satış

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Wall Street’te yükselen petrol fiyatları ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişesi fon hareketlerine sert biçimde yansıdı. ABD hisse senedi fonlarından 9 Eylül’de sona eren haftada net 32,27 milyar dolar çekildi ve böylece son dokuz ayın en büyük haftalık çıkışı kaydedildi.

Satışların en yoğun olduğu alan ise büyük şirket hisselerine yatırım yapan fonlar oldu. Bu gruptaki haftalık çıkış 40,44 milyar dolara ulaşarak verilerin tutulduğu dönem açısından yeni bir rekor oluşturdu.

Büyük şirket fonlarında 40,44 milyar dolarlık çıkış

Büyük şirket hisselerine odaklanan fonlardan çıkan para, toplam ABD hisse fonu çıkışının da üzerine çıktı. Bunun nedeni bazı diğer hisse fonu kategorilerinde para girişinin devam etmesi oldu.

Çoklu piyasa değerine yatırım yapan fonlara 3,52 milyar dolar, küçük şirket fonlarına ise 274 milyon dolar giriş gerçekleşti. Orta ölçekli şirket fonlarından ise 682 milyon dolar çekildi.

Bu tablo yatırımcıların bütün hisse piyasasından aynı ölçüde kaçmadığını, satışların özellikle büyük şirket ağırlıklı portföylerde yoğunlaştığını gösteriyor.

Petrol ve faiz korkusu satışları hızlandırdı

Fonlardan para çıkışının hızlanmasında petrol fiyatlarındaki sert yükseliş belirleyici oldu. Brent petrolün hafta içinde 110 dolar sınırına yaklaşması, enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden yukarı taşıyabileceği endişesini güçlendirdi.

ABD’de açıklanan üretici fiyatlarının da enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etmesi, Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisini artırdı. Yüksek faiz ihtimali özellikle değerlemeleri yüksek büyük şirket hisseleri üzerinde satış baskısını büyüttü.

Tahvil faizlerinin de son yılların en yüksek seviyelerine yaklaşması, hisse senetlerinin yatırımcı açısından taşıdığı göreli avantajı azalttı.

Para tahvil fonlarına yöneldi

Hisse fonlarından para çıkarken ABD tahvil fonlarına giriş devam etti. Haftalık net giriş 6,56 milyar dolar olurken tahvil fonları üst üste 21’inci haftayı da para girişiyle tamamladı.

Özellikle kısa ve orta vadeli yatırım yapılabilir seviyedeki tahviller ile ABD Hazine tahvillerine yatırım yapan fonlar talep gördü. Yükselen getiriler, yatırımcıların daha düşük riskle cazip faiz elde edebilmesine imkan sağlıyor.

Bu hareket, piyasalarda risk iştahının tamamen ortadan kalkmasından çok portföylerde hisse senedinden sabit getirili varlıklara doğru bir dengeleme yaşandığına işaret ediyor.

Teknoloji fonlarına para girişi sürdü

Büyük şirket fonlarında rekor satış yaşanmasına rağmen teknoloji temasında aynı yön görülmedi. Teknoloji sektörüne yatırım yapan fonlara hafta boyunca yaklaşık 1,71 milyar dolar net giriş gerçekleşti.

Bu ayrışma, yatırımcıların büyük endeksleri topluca satarken yapay zekâ ve teknoloji büyüme hikâyesinden tamamen vazgeçmediğini gösteriyor. Para çıkışı geniş büyük şirket fonlarında yoğunlaşırken belirli sektörlere yönelik seçici alımlar devam etti.

Dolayısıyla 40,44 milyar dolarlık rekor satışın teknoloji hisselerinden topyekûn kaçış şeklinde okunması doğru olmayacak.

ABD, Avrupa ve Asya’dan ayrıştı

Küresel hisse fonlarında aynı hafta toplam 15,52 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Ancak satışların büyük bölümü ABD piyasasına yoğunlaştı.

Avrupa hisse fonlarına 11,16 milyar dolar, Asya fonlarına ise 3,03 milyar dolar giriş gerçekleşti. ABD’den çıkan 32,27 milyar doların bir bölümü böylece diğer bölgelere yönelen sermaye tarafından dengelendi.

Ortaya çıkan tablo, yatırımcıların yalnızca risk azaltmadığını aynı zamanda portföylerini ABD dışındaki piyasalara ve tahvillere doğru yeniden dağıttığını gösteriyor.