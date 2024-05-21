Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle 5 günlük 'kırmızı alarm' verildi

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, dün Yeni Delhi'de hava sıcaklığının 44 ila 47 derece ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiği duyuruldu.

Yeni Delhi'deki Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında da bölgedeki okullarda 11 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar yaz tatili ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Şiddetli sıcak hava dalgası etkisini gösterirken bazı okulların hala açık olduğu görülüyor. Yeni Delhi'deki eğitim kurumlarının yöneticilerine, okulları yaz tatili için derhal kapatmaları tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

IMD, başkent Yeni Delhi'de 17 Mayıs'ta hava sıcaklığının 47,1 dereceye ulaştığını bildirmiş ve Pencap, Haryana ile Racastan eyaletlerinde sıcaklık uyarısı yapmıştı.

Küresel ısınma Güney Asya'da sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kat artırıyor

Hindistan'da yaz mevsiminde sıcaklıkların artması nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

İstatistik portalı Statista'nın verilerine göre, Hindistan'da 2020'de 530, 2021'de 374 kişi yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkede 2015'te de sıcak havalar nedeniyle 1908 kişi ölmüştü.

İklim uzmanlarına göre, küresel ısınma, Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinde can kayıplarıyla sonuçlanan sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kata kadar artırıyor.