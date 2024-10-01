Yeni göç dalgasının fitili ateşlendi! İstanbul biletleri tükendi

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik operasyolarını bir ileri seviyeye taşıyarak kara harekatına hazırlandığını duyurdu. Günlerdir başkent Beyrut'a bomba yağdıran İsrail ordusu, bu defa tanklarla sınıra doğru ilerlemeye başladı.

İsrail'in kara harekatına dünyadan tepki yağarken, Beyrut bir gecede boşaldı. Gazze'de yaşanan katliamları gören on binlerce Lübnanlı, panikle şehri terk etti. Ülkeden ayrılan Lübnanlıların rotası Türkiye ve Irak olurken, Dış İşleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

'Yeni bir göç dalgası yaratacak'

Bakanlık İsrail'in Lübnan'a kara harekatını 'hukuksuz bir işgal girişimi' olarak nitelendirirken saldırının, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada işgal girişiminin yeni bir göç dalgası yaratacağı belirtilerek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gereken önlemleri alması için çağrıda bulunuldu.

Beyrut'tan İstanbul'a akın

Reuters'ın haberine göre; dün İstanbul'a gelen yüzlerce Lübnan vatandaşı, yakın zamanda yeniden evlerine dönmeyi umuyor. Lübnanlı gazeteci Lina Diab önlem olarak İstanbul'a geldiğini belirterek "Stresle yaşamak istemiyoruz, bu yüzden İstanbul'a gelmeyi, bir süre kalmayı ve neler olacağını izlemeyi tercih ediyorum. Umarım yakında Lübnan'a geri döneriz” diye konuştu.

Lübnan makamları ise pasaportu olmasada ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların çıkışına izin verdi.

Ülke tarihindeki en büyük göç dalgası

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırılar nedeniyle bir milyona yakın kişinin yerinden edildiğine dikkat çekerek, Lübnan'daki en büyük göç dalgasının yaşandığını söyledi.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye ve Irak'a da 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.