Yeni yayılan bir virüs kakaoyu vurdu

Küçük bir böceğin yaydığı bir virüs, Batı Afrika'daki kakao ağaçlarını yok etmeye başladı.

Sıcak iklimlerde gelişen tüylü bir böcek olan unlubitler tarafından yayılan virüs, ekolojik açıdan dünyadaki "en yıkıcı" virüslerden biri olarak tanımlandı. Virüs, dünyanın en büyük ikinci çikolata üreticisi olan Gana'da 50 bin hektarlık kakao tarım arazisini yok etti.

Dünyadaki çikolatanın yaklaşık yüzde 50'si Fildişi Sahili ve Gana'dan geliyor.

Virüs, kakao ağaçlarının yapraklarını, tomurcuklarını ve çiçeklerini yiyen, et böceği adı verilen küçük böcekler tarafından yayıldı.

Gana son yıllarda 254 milyondan fazla kakao ağacını kaybederken, Fildişi Sahili'ndeki kakao mahsulünün de yaklaşık yüzde 20'si enfekte oldu.

Arlington'daki Teksas Üniversitesi'nden matematik profesörü Benito Chen-Charpentier, "Bu virüs küresel çikolata arzına gerçek bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Çiftçiler birbirinden uzak ağaçlar dikerek unlubitlerin bir ağaçtan diğerine atlayıp virüsü yaymasını önleyebileceklerini umduklarını belirtti.