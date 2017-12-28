YPG Komutanı: Rusya, Ulusal Diyalog Kongresi için söz verdi
YPG Komutanı Sipan Hemo, Rusya'nın Suriye'deki Kürt temsilcilerin Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması konusunda söz verdiğini söyledi. Türkiye PYD'nin kongreye katılmasına karşı çıkıyor. Rusya da, PYD'nin kongreye katılmayacağını açıklamıştı.
Suriye'de PYD'nin askeri kanadı YPG'den bir komutan, Rusya'nın Suriyeli Kürtlerin Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılabilecekleri sözü verdiğini belirtti.
YPG Komutanı Sipan Hemo, Moskova'nın Suriye'deki Kürt bölgesinden 155 temsilcinin kongrede temsil edileceğini söylediğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, PKK'nın Suriye kolu olarak görülen PYD'nin Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımının öngörülmediğini söylemişti. Türkiye de, PYD'nin kongreye katılmasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla 29-30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak.
Rusya: PYD Soçi'ye katılmayacak
Kaynak: Reuters