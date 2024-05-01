Yunan basını Türkiye ile ticareti değerlendirdi: 'Bahar havası getirdi...'

Yunanistan basının önde gelen gazetelerinde ProtoThema, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticareti mercek altına aldı.

ProtoThema gazetesi, haberinde, "Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu süreç, her alanda olduğu gibi ticarete de iş birliği ve bahar havası getirdi..." ifadesinde bulundu.

Yunanistan'ın, Türkiye'den ürün alan ülkeler arasında 10'uncu sırada olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin Yunan ürünleri ithal eden ülkeler arasında beşinci sırada yer aldığı vurgulandı.

TRTHaber'in aktardığı haberde, Türk şirketlerin Yunanistan'da yüzlerce şube açtığı belirtilirken "Enerjiden perakendeye, gayrimenkulden turizme, su ürünleri yetiştiriciliğinden sanayiye kadar Türk şirketleri Yunanistan’da her alanda" yorumu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Atina ziyareti sırasında iki ülke liderleri tarafından konulan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi hatırlatıldı.

Bunun iki ülke arasındaki ticari faaliyetlere ivme kazandırdığı ve hedefe hızla yaklaşıldığı vurgulandı.