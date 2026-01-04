Yunan hava sahasında kriz: Tüm uçuşlar askıya alındı

Yunanistan’da merkezi radyo frekans sisteminde yaşandığı öne sürülen teknik arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar askıya alındı.

Atina’daki kontrol merkezleri ile bölgesel havaalanlarına hizmet veren radyo frekanslarının devre dışı kaldığı belirtilirken, bu durum Yunan hava sahasına giren uçakların hava trafik kontrolüyle iletişim kurmasını engelledi.

Teknik arıza nedeniyle Yunanistan’a yapılan ve Yunanistan’dan gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar askıya alındı. Bazı uçaklar alternatif ülkelere yönlendirilirken, bazı seferlerin ise kalkış havalimanlarına geri döndüğü bildirildi.

Yetkililer, arızanın nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, uçuşların ne zaman normale döneceğine dair de bilgi paylaşılmadı.