Yunanistan muhalefet lideri Filistin'de: 'Tüm ülkeler tanımalı'

Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Stefanos Kasselakis, Batı Şeria'daki Ramallah kentine ziyaret gerçekleştirdi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından Ramallah’a giderek Filistin halkına destek mesajı veren Kasselakis, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü.

SYRIZA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Kasselakis, FKÖ yöneticisi Hüseyin eş-Şeyh'den Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Şeyh'i de Atina'ya davet eden Kasselakis, bir an evvel ateşkes sağlanması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

Kasselakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa’nın Filistin’e net destek mesajı göndermesi gerektiğinin altını çizerek, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.