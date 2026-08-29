Yunanistan, Türkiye dosyasını AB'ye taşıyor: Ankara'ya nota verildi

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Yunanistan'ın, Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkına ilişkin görüşlerini Avrupa Birliği ortaklarıyla paylaşmaya hazırlandığı bildirildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina, Türkiye'nin söz konusu adımının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki iddialarını haritalar ve yazılı belgelerle destekleyerek AB ülkelerine iletecek.

Hazırlıkların, Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in İrlanda'da düzenlenecek AB dışişleri bakanları gayriresmî toplantısına katılımı öncesinde yürütüldüğü belirtildi.

Deniz parkları karşılaştırılacak

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın açıkladığı deniz parklarıyla Türkiye'nin ilan ettiği parkları karşılaştıran haritalar hazırladı. Yunan yetkililer, bu belgelerle kendi adımlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu, Türkiye'nin uygulamasının ise bazı hukuki düzenlemelerle çeliştiğini AB ortaklarına anlatacak.

Atina'nın, Türkiye'nin eylemlerini "provokasyon" olarak nitelendirerek Ankara'ya resmi nota verdiği de bildirildi.

Türk İHA'sı iddiası

Haberde ayrıca perşembe günü bir Türk insansız hava aracının Atina Uçuş Bilgi Bölgesi'ne (FIR) girdiği ve Yunanistan tarafından ulusal hava sahası ihlali olarak değerlendirilen bir olay yaşandığı öne sürüldü. Semadirek ile Limni arasında uçtuğu belirtilen İHA nedeniyle iki Yunan F-16 savaş uçağının havalandırıldığı aktarıldı.

Kathimerini, son aylarda Türk savaş uçakları, insansız hava araçları ve dronların karıştığı benzer olayların yeniden arttığını iddia etti. Aleksandrupoli'den yapılması planlanan bir uçuşun da radarda tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesi üzerine geciktiği belirtildi.

AB: Türkiye'nin açıklamalarını takip ediyoruz

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini açıkladı. Komisyon, bölgesel istikrar için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Gerapetritis ise parlamentoda yaptığı konuşmada, kriz ve gerilimin azaltılması için iki ülke arasındaki iletişimin sürmesi gerektiğini söyledi. Yunan Bakan, Türkiye'nin tepkilerinin Atina'nın egemenlik ve egemenlik haklarını korumaya dönük girişimlerinden kaynaklandığını savundu.