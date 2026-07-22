Yunanistan'da aşırı sıcak alarmı: Açık alanda çalışmaya yasak

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Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda Orta Yunanistan, Tesalya, Mora Yarımadası ve başkent Atina'nın da yer aldığı Attiki bölgesinde saat 13.00 ile 17.00 arasında açık alanda yürütülen inşaat, tersane, kurye hizmetleri ve benzeri işlerde çalışılması yasaklandı.

Risk grubundaki çalışanlara uzaktan çalışma

Alınan önlemler yalnızca açık alanda çalışanlarla sınırlı kalmadı.

Ofis çalışanları arasında sağlık sorunu bulunanlar ile yaşlılar, hamileler ve sağlık açısından risk grubunda yer alan kişilerin bugün evden çalışmasına karar verildi.

Sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, 19 Temmuz'dan bu yana etkisini sürdüren sıcak hava dalgası bugün de ülke genelinde etkisini devam ettirecek.

Özellikle Attiki, Viotia, Ftiotida, Argolida, Tesalya ve Korinth bölgelerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Tesalya'da termometrelerin 43 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Çöl tozu da etkili olacak

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların yanı sıra çöl tozunun da birçok bölgede etkili olacağı uyarısında bulundu.

Başta Girit Adası, Mora Yarımadası ve Güney Ege adaları olmak üzere birçok bölgede sıcak hava ile birlikte çöl tozunun hava kalitesini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.