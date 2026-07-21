Trump'tan 60 ülkeye yeni vergi dalgası

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, süresi dolmak üzere olan küresel gümrük vergisinin yerine bazı ülkelere yönelik yeni tarifeler getirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Plan kapsamında yaklaşık 60 ülkeden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanabileceği belirtiliyor.

Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, şubat ayında yürürlüğe giren yüzde 10'luk genel ithalat vergisinin sona ermesinin ardından yeni bir tarife düzenine geçmeyi planlıyor.

Yaklaşık 60 ülke için yeni tarife iddiası

Haberde, yeni vergilerin bu hafta içinde açıklanabileceği ve yaklaşık 60 ülkeyi kapsayabileceği öne sürüldü. Ülkelere uygulanacak oranların yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişmesi bekleniyor.

Trump, şubat ayında tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren kararı imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu adımın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında atıldığını duyurmuştu.

ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle uygulanan tarife 24 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Düzenlemenin süresi 24 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Kanada ürünlerine yüzde 50 ek vergi

Trump yönetimi kısa süre önce Kanada menşeli bazı ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç başkanlık bildirisinin imzalandığını da açıklamıştı.

Tarifenin, ürünlerin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın şarap, alkollü içecekler, hokey sopaları ve çimento dahil çok sayıda ürüne uygulanacağı belirtildi. Enerji ürünleri, potas, balık ve kritik mineraller ise uygulama dışında bırakıldı.

Yeni tarifeler 19 Ağustos'ta başlayacak

Beyaz Saray, Kanada'ya yönelik ek vergilerin başkanlık bildirilerinin imzalanmasından 30 gün sonra, 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump yönetimi kararın gerekçeleri arasında Kanada'nın otomobil ticaretindeki uygulamalarını gösterdi. Kanada'nın diğer ülkelerden yapılan ithalata aynı koşulları uygulamadığı savunuldu.

Beyaz Saray verilerine göre Kanada'nın ABD'den motorlu araç ithalatı, Nisan 2025-Mart 2026 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 azaldı.

Alkollü içecek ve süt ürünleri de gerekçeler arasında

ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan menşeli alkollü içeceklerin satış ve dağıtımını durdurduğunu da öne sürdü. Kanada'nın ABD'den alkollü içecek ithalatının Mart 2025-Şubat 2026 döneminde yaklaşık yüzde 81 gerilediği bildirildi.

Kanada'nın süt ürünleri sektöründeki "karmaşık ve korumacı" sisteminin de yeni tarifelerin gerekçeleri arasında bulunduğu belirtildi.