Yunanistan'da tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde, yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan'da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı.
Larissa Valisi, şiddetli çarpışma sonucu yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktığını, ilk iki vagonun "neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi.
Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik'e tahliye edildiğini aktardı.