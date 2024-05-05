'Yüzüklerin Efendisi'nin Kral Théoden'u Bernard Hill hayatını kaybetti

Bernard Hill'in menajerlik ajansı Lou Coulson, İngiliz oyuncunun bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Aktörün ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.

Bernard Hill, uzun oyunculuk kariyerinde en çok Titanik'teki Kaptan Edward Smith ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki Kral Théoden rolüyle tanınıyordu.

İskoç müzisyen Barbara Dickson, Hill'in ölümünün ardından "Gerçekten muhteşem bir aktördü. Yollarımız kesişmesi ayrıcalıktı" dedi.

Bernard Hill kimdir?

17 Aralık 1944'te İngiltere'nin Manchester kentindeki Blackley bölgesinde doğan Bernard Hill, 1997 Oscar ödüllü filmde Kaptan Edward Smith'i, Yüzüklerin Efendisi'nde ise Kral Théoden'i canlandırdı. Hill'in kariyerindeki diğer önemli rolleri arasında 1976 yapımı I, Claudius, 1982'deki Gandhi, 1989'da Shirley Valentine, 2002'deki The Scorpion King ve 2008 Tom Cruise filmi Valkyrie bulunuyor. Hill, uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Bunlar arasında Beyaz Perde Sanatçıları Derneği ve Film Eleştirmenleri tarafından verilen En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülleri bulunmaktadır.