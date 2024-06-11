Zelenski, hava savunma sistemi istedi: 'Rusya, gökyüzünde avantajlı'

Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Olaf Scholz'un ev sahipliğinde Ukrayna'yı Kurtarma Konferansı düzenlendi.

Konferansa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın modern enerji sistemleri için tüm doğal zemine sahip olduğunu belirterek, gaz üretiminin enerji kıtlığı sorununu çözebileceğini, hidrojene geçilerek yeşil enerji dönüşümünün dengelenebileceğini belirtti.

Avrupa'nın özellikle de Alman şirketlerin bu alanda teknolojik liderler olduğunu vurgulayan Zelenski, “Bu alanda bu yıl 1 gigawatt, önümüzdeki birkaç yılda ise 4 gigawatt'a kadar kapasite oluşturma konusunda net bir planımız var. Konferansımızda ilk sözleşmeleri bu alanda imzalıyoruz” dedi.

Savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki şehirlere ve köylere her gün yaklaşık yüz güdümlü bomba attığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı en büyük stratejik avantajının gökyüzündeki üstünlüğü olduğunu ifade eden Zelenski, bu teröre hava savunması ile karşılık verilebileceğini söyledi. Zelenski, "Yakın gelecekte başlıca kentsel alanlarımızın güvenliğini sağalmak için en az 7 Patriot sistemine ihtiyacımız var. Bu halkımızın hak ettiği Ukrayna'daki normal yaşamı korumak için bir güç olacak. Başka bir deyişle, doğrudan savunmaya katkıda bulunacak ve ülkenin ekonomik yaşamının bozulmasını engelleyecek" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Almanya, Hollanda, ABD ve diğer ortaklarla birlikte ülkeye daha fazla hava savunma sistemi sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Ukrayna'ya yeni sevkiyat

Almanya Başkanı Scholz ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot sistemi ve IRIS-T füzelerinin sevkiyatının yapılacağını duyurdu. Scholz, "Ukrayna ordusunun şu anki en acil ihtiyacı mühimmat, silahlar, özellikle hava savunması. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda ve aylarda Ukrayna'ya üçüncü Patriot sistemi, IRIS-T ve Gepard sistemleri, füzeler ve mühimmat sağlayacağız" dedi. Sholz ayrıca konferansa katılan ülkelere Almanya'nın Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini geliştirme çabalarını desteklemeye çağırdı.