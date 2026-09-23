Zelenskiy: Trump ve Putin'le görüşmeye hazırım

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la burada yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump'la görüşmesindeki bazı ayrıntılar hakkında bilgi veren Zelenskiy, savaşın en kısa süre içerisinde bitirilmesi gerektiğini belirterek "Bence hepimizin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için liderlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu aktaran Zelenskiy, Trump'ın, ABD-Rusya-Ukrayna liderlerinin zirvesi için bir çalışma yapabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, böylesi bir görüşmenin düzenlenmesi durumunda, üç ülke liderinin savaşla ilgili en önemli konuları ele alabileceğini savunarak "Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş kapsamında bir enerji ateşkesinin sağlanması konusunu da görüşmede ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "(Rusya'nın) Enerji sektörümüzü hedef almadıkları sürece enerji ateşkesine hazırız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, söz konusu ateşkesin sağlanabilmesi için Ukrayna'nın tekliflerinin ABD tarafından Rusya'ya iletileceğini bildirdi.

Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretilmesi için ABD'den daha önce ilgili lisansı talep ettiklerini anımsatan Zelenskiy, konuya ilişkin ABD'nin ilgili yetkilileriyle çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.