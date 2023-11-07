Zelenskiy'e göre seçim için uygun zaman şimdi değil

Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu an seçim için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum. Eğer herhangi bir siyasi tartışmaya son vermek ve gelecek için beraber çalışmak istiyorsak topluma gerekli her türlü cevabı verecek yapılar devlette mevcut. Böylece tartışma alanları oluşturmayız ve Ukrayna karşıtı oyunlara izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Devletin savunmasız bırakılmaması gerektiğini belirten Zelenskiy, devlet ve vatandaşın geleceğini belirleyecek savaşın sürdüğünü ve Rusya’nın işine gelecek her türlü adımdan sakınmak gerektiğini söyledi.

Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko, dün Zelenskiy'nin 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini ileri sürmüştü.