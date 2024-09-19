2024 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İlk tercihlerde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsat olan ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime sunuldu.

2024 YKS ek yerleştirme sonuçları

Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını öğrenebilecek. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin herhangi bir belge basmayacağını ve bu belgelerin adayların adreslerine gönderilmeyeceğini de açıkladı.

2024 YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci 25 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında ilgili üniversitelerde yapılacak.

Adaylar, üniversitelerine süresi içinde başvurarak kayıtlarını tamamlamak zorunda. Ayrıca, elektronik kayıt yapacak adaylar için süreç 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihlere ve istenen belgelere göre gerekli işlemleri yapabilecek.

Üniversite kayıtlarında önemli noktalar

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan öğrenciler ise üniversitelerinin belirlediği belgeleri, belirtilen tarihlerde teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından, adayların kazandıkları bölümlere kayıt işlemlerini zamanında yapmaları büyük önem taşıyor. Kayıt yaptırmayan adaylar, haklarını kaybedecekler.

Sonuç sorgulama ve kayıt detayları

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kayıt sürecinde belirtilen tarihlere ve üniversitelerinin yönergelerine dikkat etmeli.

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