2025 KPSS, 2025 YKS NE ZAMAN? ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı! İşte YKS ve KPSS tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Böylece 2025 yılında düzenlenecek YKS ve KPSS tarihleri de belli oldu.

2025 YKS ne zaman?

Üniversite adaylarının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2025 KPSS ne zaman?

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ise 7 Eylül 2025’te yapılacak. KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından uygulanacak diğer sınavların detaylarına ve tam sınav takvimine, 13 Kasım 2024 tarihinde saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.