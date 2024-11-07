2025 yılı burs ve kredi miktarı ne kadar? 2025 burs ve kredi zammı kaç?

Türkiye'deki çok sayıda öğrenci her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı burs ve kredileri alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıkladığı son verilere göre devletten burs alan öğrenci sayısı 630 bin lira olurken, kredi kullanan öğrenci sayısı 900 bin seviyesinde.

KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

Burs ve kredi miktarı 2024 yılında lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için de 6 bin lira olarak uygulanıyor. 2023'te lisans öğrencileri için burs ve kredi miktarı 1.250 TL olarak uygulanırken, 2022 yılında bu rakam 850 liraydı.

2025 yılı KYK burs ve kredi miktarı belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenci 2025 yılında ne kadar KYK burs ve kredi verileceğini merak ediyor. 2025 yılı için burs ve kredi miktarı henüz belli olmazken, hükümetin buna ilişkin çalışması sürüyor.

2025 yılı KYK burs ve krediye ne kadar zam gelecek?

2025 yılı için burs ve kredi miktarına gelecek zam belli değil ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 bütçesinde buna dair ipucu bulmak mümkün. 2025 yılında burs ve kredilere yüzde 30 zam gelmesi, böylece miktarın 2 bin 500 lira seviyesine çıkarılması olası.