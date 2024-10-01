230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeye devam edilecek.
Nagihan KALSIN
Bu hafta Meclis’e gelecek olan taslak ile yüzbinlerce öğretmen ek tazminata da hak kazanacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Kanun çıktığında 7 yıl süreyle kademeli olarak 20 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler başöğretmenliğe başvuracak. Böylece 230 bin civarında öğretmen daha başöğretmen olma imkanına kavuşacak ve 10 bin 400 TL tazminat almaya hak kazanacak” diye konuştu.
Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağının 22 maddesi geçtiğimiz yasama yılında kabul edilirken, Meclis’in tatile girmesi ile görüşmeler yeni döneme kalmıştı. Bugün yeniden çalışmaya başlayacak olan Meclis’in görüşeceği ilk yasalardan biri de ÖMK olacak.
Milli Eğitim Akademisi kuruluyor
Kanun hazırlanırken görüşlerine başvurulan sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kanun ile Milli Eğitim Akademisi’nin kurulacağını söyledi.
Geylan, “Akademi birden fazla fonksiyonu ifa edecek. Birincisi yönetici akademisi, yöneticiler burada eğitim alacaklar. İkincisi şu an 8 olan hizmet içi eğitim enstitüsü sayısı 30’a çıkacak. Öğretmenlerimize hizmet içi ve meslek eğitimi noktasında katkı sunulacak. Üçüncüsü aday öğretmenlerin eğitimi ile alakalı süreçler işleyecek.
Ancak talebimiz şu anki kanunda bir yıl süre olarak tanımlanan aday eğitim sürecinin 3-4 ay olması. Aday öğretmenler bakımından akademinin 1 yıl süreyle adeta öğretmen yetiştirme sürecinin bir aşaması olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Yaz tatili sürecinde adaylık eğitimi tamamlanmalı ve 1 Eylül de yeni öğretmenler göreve başlamalıdır. İnşallah süreç içerisinde bu konuda bir düzenleme yapılır” dedi. Geylan, öğretmenlerin kariyer planlamasının sınavla yapılması konusunun da kanunla kaldırıldığını anlattı.
Uzmanlıkta 10 yıl bekleme şartı olduğu için bazı öğretmenlerin başöğretmen unvanını alamadan emekli olmak durumunda kaldıklarını anlatan Geylan, “Şimdi yasa çıktığında 7 yıl süreyle kademeli olarak 20 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler başöğretmenliğe başvuracak. Bu çıkarsa 230 bin öğretmen daha başöğretmen olacak ve 10 bin 400 TL tazminat almaya hak kazanacak. Bu da önemli bir kazanım” şeklinde konuştu. .
Şiddete büyük ceza
Talip Geylan, 2019 ve 2023 yıllarında eğitim çalışanlarının maruz kaldığı şiddete yönelik hazırladıkları teklifin bu kanunda hayata geçirileceğini kaydetti. Geylan, “Öğretmenlere yönelik artık bir şiddet hadisesi vuku bulduğunda cezalar yüzde 50 artırılacak. Hapisle yargılanacak ve hapis cezaları ötelenmeyecek” ifadelerini kullandı. Meclis’teki kanunun önemli kazanımlar içerdiğini belirten Geylan, “Pek tabi ki TBMM de bekleyen ÖMK teklifi tam anlamıyla bizleri tatmin etmemiş ve beklentilerimizi karşılamamıştır. Ancak teklifin meslektaşlarımıza getirdiği yeni önemli kazanımlara da tabi ki sahip çıkacağız” diye konuştu.