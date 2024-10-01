230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat

Nagihan KALSIN

Bu hafta Meclis’e ge­lecek olan taslak ile yüzbin­lerce öğretmen ek tazminata da hak kazanacak. Türk Eği­tim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Kanun çıktığında 7 yıl süreyle kademeli olarak 20 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler başöğretmenliğe başvuracak. Böylece 230 bin civarında öğretmen daha ba­şöğretmen olma imkanına ka­vuşacak ve 10 bin 400 TL taz­minat almaya hak kazanacak” diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanu­nu (ÖMK) taslağının 22 mad­desi geçtiğimiz yasama yılında kabul edilirken, Meclis’in tati­le girmesi ile görüşmeler yeni döneme kalmıştı. Bugün yeni­den çalışmaya başlayacak olan Meclis’in görüşeceği ilk yasa­lardan biri de ÖMK olacak.

Milli Eğitim Akademisi kuruluyor

Kanun hazırlanırken görüş­lerine başvurulan sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kanun ile Milli Eğitim Akademisi’nin kurula­cağını söyledi.

Geylan, “Akademi birden fazla fonksiyonu ifa edecek. Birincisi yönetici akademi­si, yöneticiler burada eğitim alacaklar. İkincisi şu an 8 olan hizmet içi eğitim enstitüsü sa­yısı 30’a çıkacak. Öğretmen­lerimize hizmet içi ve meslek eğitimi noktasında katkı su­nulacak. Üçüncüsü aday öğ­retmenlerin eğitimi ile alakalı süreçler işleyecek.

Ancak ta­lebimiz şu anki kanunda bir yıl süre olarak tanımlanan aday eğitim sürecinin 3-4 ay olma­sı. Aday öğretmenler bakımın­dan akademinin 1 yıl süreyle adeta öğretmen yetiştirme sü­recinin bir aşaması olarak de­ğerlendirilmesi doğru değil­dir. Yaz tatili sürecinde aday­lık eğitimi tamamlanmalı ve 1 Eylül de yeni öğretmenler gö­reve başlamalıdır. İnşallah sü­reç içerisinde bu konuda bir düzenleme yapılır” dedi. Gey­lan, öğretmenlerin kariyer planlamasının sınavla yapıl­ması konusunun da kanunla kaldırıldığını anlattı.

Uzmanlıkta 10 yıl bekleme şartı olduğu için bazı öğret­menlerin başöğretmen unva­nını alamadan emekli olmak durumunda kaldıklarını an­latan Geylan, “Şimdi yasa çık­tığında 7 yıl süreyle kademeli olarak 20 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler başöğ­retmenliğe başvuracak. Bu çı­karsa 230 bin öğretmen daha başöğretmen olacak ve 10 bin 400 TL tazminat almaya hak kazanacak. Bu da önemli bir kazanım” şeklinde konuştu. .

Şiddete büyük ceza

Talip Geylan, 2019 ve 2023 yıllarında eğitim çalışanları­nın maruz kaldığı şiddete yö­nelik hazırladıkları teklifin bu kanunda hayata geçirilece­ğini kaydetti. Geylan, “Öğret­menlere yönelik artık bir şid­det hadisesi vuku bulduğunda cezalar yüzde 50 artırılacak. Hapisle yargılanacak ve hapis cezaları ötelenmeyecek” ifa­delerini kullandı. Meclis’te­ki kanunun önemli kazanım­lar içerdiğini belirten Geylan, “Pek tabi ki TBMM de bekle­yen ÖMK teklifi tam anlamıy­la bizleri tatmin etmemiş ve beklentilerimizi karşılama­mıştır. Ancak teklifin mes­lektaşlarımıza getirdiği yeni önemli kazanımlara da tabi ki sahip çıkacağız” diye konuştu.