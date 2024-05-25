'3 Boyutlu Karakter Tasarımı Yarışması' başladı

Yunus Emre Yerleşkesi Öğrenci Merkezi'nde yapılan etkinlikte çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kendilerine tarif edilen karakterleri bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarlamaya çalışıyor. Oluşturulan karakterler, 'Sanal Fizik Laboratuvarı Uygulamaları' (VPCL Apps-Virtual Physics Course Lab Applications) başlıklı Erasmus+ projesinde kullanılacak. '3 Boyutlu Karakter Tasarımı Yarışması'nda kazananlara para ödülü de verilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, eğitim verimliliğini artırmak için AR-GE projelerine büyük önem verdiklerini belirtti: "İnanıyoruz ki bu laboratuvarla ve zenginleştirilmiş eğitim materyaliyle öğrencilerimiz, çok daha sevecen bir ortamda fizik deneylerini yapacaklar. Yeni kurduğumuz Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'yle de üniversitemizdeki hocaların bilgi ve birikimini gençler ve endüstriyle buluşturmak istiyoruz." dedi.