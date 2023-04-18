45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, e-Devlet "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla sonuçları öğrenebiliyor. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığı: 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.