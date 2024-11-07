9 günlük ara tatil yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan ara tatil yarın başlıyor. Son ders zili 8 Kasım Cuma günü çalacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025'te başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretin yılının ilk ara tatili yarın son dersin bitmesiyle birlikte başlayacak, öğrenciler 15 Kasım tarihine kadar okula ara verecek.
Yaklaşık 20 milyon öğrencinin dinlenme fırsatı bulacağı ara tatil, hafta sonlarının da dahil edilmesiyle 9 gün sürmüş olacak.
Senenin ilk karnelerinin alınacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
3 aylık tatil 20 Haziran'da
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan takvime göre ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. 20 Haziran'dan sonra 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.