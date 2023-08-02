“Adaylar, doğal yeteneklerini tercihlerine de yansıtmalı”

Tercih sürecinin eğitim hayatına yön vermesi açısından oldukça önemli bir adım olduğunu dile getiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, adayların doğru tercihler yapabilmesi için önemli hususlara dikkat çekti. Tercih sürecini yönetirken dikkatli olunması gereken ilk noktanın, adayın kendi ilgi ve yeteneklerini iyi analiz etmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erkan İbiş, “Bir üniversite ve bölüm seçerken sadece popülerlik, tavsiyeler veya arkadaşların tercihleri gibi etmenler yerine, gerçekten ilgi duyduğunuz, tutkuyla takip ettiğiniz alanları göz önünde bulundurmalısınız. Kariyerinizi şekillendirecek tercihlerin, sizin doğal yeteneklerinizle uyumlu olması çok önemlidir. Ayrıca, tercih sürecinde sadece belirli bir üniversiteye veya bölüme odaklanmaktansa alternatifleri de değerlendirmeniz gerekmektedir” dedi.

“Yeteneklere uygun bir alanda eğitim almak önemli”

Bu dönemde sık yapılan yanlışlardan birinin, adayın sadece puanına ve sıralamasına bakarak tercih yapması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erkan İbiş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, mutlaka ilgi duyduğunuz ve yeteneklerinizin uygun olduğu bir alanda eğitim almanız önemlidir. Aksi takdirde ilgisiz ve isteksiz bir şekilde okuyacağınız bölümde başarılı olmanız zorlaşabilir. Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre etmeye büyük önem veren üniversiteleri tercih etmekte yarar var.”