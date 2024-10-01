ALES başvuruları başladı mı? ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ALES/3 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'yla (2024-ALES/3) ilgili duyuru yaptı. 2024-ALES/3'e başvuruların başladığı belirtildi. 2024-ALES/3 başvurusunun nereden yapılacağı ve başvuru tarihlerinin detayları haberde.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.
2024-ALES/3 başvurusu ne zamana kadar yapılabilir?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
2024-ALES/3 başvurusu nereden yapılır?
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.