Ales giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı.
Haber Merkezi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.