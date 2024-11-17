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ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Haber Merkezi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan 2024-ALES/3'ün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.