Anadolu Vakfı 12 yıldır gençlere destek oluyor

1979 yılında kurulan ve bugüne kadar 30.000’den fazla üniversite öğrencisine burs desteği sağlayan Anadolu Vakfı, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında çeşitli programlarını hız kesmeden sürdürüyor. Vakfın “Deneyimin Gücü Geleceğe Işık Tutsun!” temasıyla başlattığı 12. Dönem Mentorluk Programı, üniversite öğrencilerine rehberlik sunmaya devam ediyor.

Programın açılışında Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler ve akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart gençlerle bir araya geldi. Açılış konuşmasında gençlere seslenen Tuncay Özilhan, “Hedefimiz, topluma duyarlı, evrensel değerleri benimseyen, bilimin ışığında hareket eden nesiller yetiştirmek. Gençlere yapılan yatırım, yarınlarımıza yatırımdır. 12 yıldır kesintisiz devam eden bu programın temelinde bu anlayış yatıyor” dedi.

Gençlere için çok yönlü destek hedefleniyor

Evrim Hizaler, programın geçmiş on bir döneminde 1500 eşleştirme ve 10.000 saati aşkın görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yıl yaklaşık 200 mentoru bir araya getiren programın 1700 saate ulaşacağına dikkat çeken Hizaler, mentorluk desteği alan öğrencilerin gelişim süreçlerinin hızlandığını ve mentor-menti ilişkilerinin program sonrası da devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Vakfı, maddi desteğin ötesinde kişisel gelişim, yabancı dil, dijital teknolojiler, gönüllülük, sosyal etkinlikler ve staj fırsatlarıyla yılda yaklaşık 1200 öğrenciyi destekliyor. Bu kapsamda, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, rehberlik almalarına ve güçlü bir ilişki ağı oluşturmalarına katkı sağlanıyor.

Açılış programında gençlerle sohbet eden Prof. Dr. Itır Erhart, gönüllülüğün bireysel mutluluğa ve toplumsal faydaya olan etkisini vurguladı. “Tüm sorunları çözemeyiz ama duruşumuz fark yaratır. Mentorluk, gönüllülüğün bir yolu olarak hem mentor hem de mentiler için anlamlı bir deneyim,” dedi.

Anadolu Vakfı, 45. yılını geride bırakırken Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yönelik vizyonunu, “insan odaklılık, adalet, kapsayıcılık ve sürekli gelişim” değerleriyle şekillendiriyor. Hizaler, bu vizyona hizmet eden Mentorluk Programı’nın vakfın en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.