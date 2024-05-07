Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, integralin neden olmadığıyla ilgili dünya örneklerinin incelendiğini belirterek, “Dolayısıyla integral konusunun lisans eğitiminde işlenmesinin daha doğru olacağı gerektiği değerlendirildi” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim editörlerinin sorularını yanıtladı.
Yeni müfredata dair konuşan Tekin, "Eski müfredatta toplama bir konu, çarpma, çıkarma bölme birer konu. Bunlar birleştirildi. Toplama-çıkarma bir konu yapıldı, seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da oldu" diyerek şunları aktardı:
"Dünya örnekleri incelendi, örneğin Kanada Ontario eyaletinde integral kaldırılmış ve bugün baktığımızda Ontario eyaleti PISA’da 7. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla integral konusunun lisans eğitiminde işlenmesinin daha doğru olacağı gerektiği değerlendirildi"