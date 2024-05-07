Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim editörlerinin sorularını yanıtladı.

Yeni müfredata dair konuşan Tekin, "Eski müfredatta toplama bir konu, çarpma, çıkarma bölme birer konu. Bunlar birleştirildi. Toplama-çıkarma bir konu yapıldı, seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da oldu" diyerek şunları aktardı:

"Dünya örnekleri incelendi, örneğin Kanada Ontario eyaletinde integral kaldırılmış ve bugün baktığımızda Ontario eyaleti PISA’da 7. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla integral konusunun lisans eğitiminde işlenmesinin daha doğru olacağı gerektiği değerlendirildi"