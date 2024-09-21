Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Sonuçlar yanlışlıkla açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden açıklanıp geri çekildi.

Konuya ilişkin CNN Türk'te konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının sonuçlarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan bir kişinin sistemden yanlışlıkla açtığını, hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Mülakatlarla ilgili sürecin Danıştay kararına bağlı olduğunu hatırlatan Tekin, "Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız" dedi.

Öğretmen adaylarına yönelik yapılan mülakatların aslında "deneme dersi" formatında olduğunu, öğretmenlerin alan bilgilerini kullanarak müfredattaki bir konuyu öğrencilere anlatmalarının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Danıştay kararı sonrası atama yapılacak

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay'dan karar çıkması gerektiğini, kararın çıkmasının ardından sonuçların açıklanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatların kaldırılacağına yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğinin bu çalışmaları kapsamadığını, mülakatların gerekli olduğunu ve yapılacağını söyledi. Tekin, torpilin teknik olarak mümkün olmadığını savundu.