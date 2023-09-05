Bakan Tekin’den özel okul açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" diye konuştu.

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Okullarda böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Özer, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Atamalar Ekim sonunda olacak

“Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.