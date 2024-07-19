Başarı sıralamaları ve puanlar doğru şekilde analiz edilmeli
Adayların, üniversite tercihi yaparken sınav başarısını aldıkları puanına göre değil, sıralamasına göre belirlemesi önemlidir. İstediğiniz sıraya göre tercih yapabilirsiniz, ancak tercih listenizde üniversite ve bölümün sıralamasının önemli olduğunu unutmamalısınız.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun
Tercih yaparken sadece okumak istediğiniz üniversiteleri ve bölümleri listeye eklemelisiniz. Tüm tercih haklarınızı doldurmak zorunda değilsiniz; dolayısıyla istemediğiniz üniversite ve bölümleri yazmamalısınız.
Adaylar farklı meslek dallarını araştırmalı
Önceki yıllara göre kontenjanları karşılaştırarak tercihlerinizi yapmalısınız, çünkü kontenjan artışları bölümün başarı sıralamasını etkileyebilir. Tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeli, özel şartları ve sıralama gereksinimlerini araştırarak bilgi sahibi olmalısınız. Üniversite sınavı başarı sıralamalarını ve puanlarını doğru bir şekilde analiz etmeli, farklı meslek dallarını araştırmalı ve uzmanların görüşlerini dikkate almalısınız.
Bölümlerimiz geleceğin meslekleriyle uyumlu
İRÜ’nün mevcut bölümlerinin tamamı geleceğin meslekleri olarak adlandırdığımız bölümlerden oluşuyor. Sağlık, havacılık, mühendislik alanları başta olmak üzere sanat tasarım mimarlık fakültemiz, iktisadi idari ve sosyal bilimler fakültelerimiz ve de mevcut tüm bölümlerimizi buna örnek verebiliriz. İRÜ olarak 5 fakülte 2 yüksek okulumuzda mevcut 56 bölümümüz eşit ağırlık, sayısal, sözel ve TYT alanlarında tercih yapmayı düşünen tüm adaylara hitap ediyor. Fen lisesi, Anadolu lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi gruplarındaki tüm öğrencilere hitap eden bölümlerimiz mevcut. 2024 eğitim döneminde İRÜ, yüzde 100 burslu Hemşirelik ve Gerontoloji bölümlerine ilk kez öğrenci kabulü olacak.
Üniversitemizin gerçekleştirdiği Erasmus anlaşmaları ile öğrencilerimize başarıları doğrultusunda yurt dışında eğitim görme veya staj yapabilme imkânları sunuluyor. Ayrıca İRÜ’de bulunan sürekli eğitim merkezimiz, öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için çeşitli sertifika programları düzenleniyor.
Kariyer merkezimiz tarafından öğrencilerimizi sektörle buluşturmak adına çeşitli seminer, söyleşi kariyer günleri etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca İRÜ olarak eğitime verdiğimiz destek çalışmaları kapsamında Yöre Bursu, Rumeli Bursu, Tercih Bursu gibi burs seçeneklerimiz ile yüksek oranda burslu öğrencisi olan üniversiteler arasında yer almaktayız.