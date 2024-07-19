Başarı sıralamaları ve puanlar doğru şekilde analiz edilmeli

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun

Tercih yaparken sade­ce okumak istediğiniz üni­versiteleri ve bölümleri listeye eklemelisiniz. Tüm tercih haklarınızı doldur­mak zorunda değilsiniz; dolayısıyla istemediğiniz üniversite ve bölümleri yazmamalısınız.

Adaylar farklı meslek dallarını araştırmalı

Önceki yıllara göre kon­tenjanları karşılaştırarak tercihlerinizi yapmalısı­nız, çünkü kontenjan ar­tışları bölümün başarı sı­ralamasını etkileyebilir. Tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeli, özel şartları ve sıralama gerek­sinimlerini araştırarak bilgi sahibi olmalısınız. Üniversite sınavı başarı sı­ralamalarını ve puanlarını doğru bir şekilde analiz et­meli, farklı meslek dalları­nı araştırmalı ve uzmanla­rın görüşlerini dikkate al­malısınız.

Bölümlerimiz geleceğin meslekleriyle uyumlu

İRÜ’nün mevcut bölüm­lerinin tamamı geleceğin meslekleri olarak adlan­dırdığımız bölümlerden oluşuyor. Sağlık, havacılık, mühendislik alanları baş­ta olmak üzere sanat tasa­rım mimarlık fakültemiz, iktisadi idari ve sosyal bi­limler fakültelerimiz ve de mevcut tüm bölümlerimi­zi buna örnek verebiliriz. İRÜ olarak 5 fakülte 2 yük­sek okulumuzda mevcut 56 bölümümüz eşit ağırlık, sayısal, sözel ve TYT alan­larında tercih yapmayı dü­şünen tüm adaylara hitap ediyor. Fen lisesi, Anado­lu lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi grupların­daki tüm öğrencilere hitap eden bölümlerimiz mev­cut. 2024 eğitim dönemin­de İRÜ, yüzde 100 burslu Hemşirelik ve Gerontoloji bölümlerine ilk kez öğren­ci kabulü olacak.

Üniversitemizin ger­çekleştirdiği Erasmus an­laşmaları ile öğrencileri­mize başarıları doğrultu­sunda yurt dışında eğitim görme veya staj yapabilme imkânları sunuluyor. Ayrı­ca İRÜ’de bulunan sürek­li eğitim merkezimiz, öğ­rencilerimizin kişisel geli­şimleri için çeşitli sertifika programları düzenleniyor.

Kariyer merkezimiz ta­rafından öğrencilerimizi sektörle buluşturmak adı­na çeşitli seminer, söyleşi kariyer günleri etkinlikle­ri gerçekleştiriliyor. Ayrı­ca İRÜ olarak eğitime ver­diğimiz destek çalışmala­rı kapsamında Yöre Bursu, Rumeli Bursu, Tercih Bur­su gibi burs seçenekle­rimiz ile yüksek oranda burslu öğrencisi olan üni­versiteler arasında yer al­maktayız.