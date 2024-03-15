“Bu gelirle ortalama eğitimin 9 yıl olduğu başka ülke yok”

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedefleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV) ülkemizi geleceğe taşıyacak liderler yetiştirmek adına hayata geçirdiği üstün başarı burslarından yararlanacak yeni bursiyerleri dün düzenlenen bir toplantıyla tanıttı. 2023-2024 öğretim yılında 137 başarılı genç daha TEV üstün başarı bursunu almaya hak kazandı.

Toplantıda konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Türkiye’nin tek ve en önemli eksiğinin eğitim olduğunu söyleyerek önemli bir dengesizliğe dikkat çekti. Tekbaş, “Türkiye’de kişi başı milli gelir 13 bin dolar olarak açıklandı. Ülkemizde ortalama eğitim 9 yıl. Oysa dünyada hiçbir başka ülke yoktur ki kişi başına milli geliri bu seviyedeyken, ortalama eğitim 9 yıl gibi düşük bir düzeyde olsun.

13 bin dolar kişi başına geliri olan ülkelere baktığınızda ortalama eğitimin çok daha yüksek olduğunu, ortalama 9 yıl eğitim olan ülkelere baktığınızda ise kişi başı gelirin çok daha düşük olduğunu görürsünüz” dedi. Tekbaş, gençlere seslenerek “Kendi alanlarınızın liderleri olarak Türkiye’yi yeni yüzyıllara taşıyacak nesiller sizlersiniz” ifadesini kullandı.

Atatürk’ün çizdiği yol aklın ve bilimin yolu

Toplantıya ev sahipliği yapan ve açılışında konuşan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, 56 yıl önce Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfı’nın bugüne kadar eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 280 binden fazla burs imkânı sağladığını ve pek çok eğitim kurumu inşa ettiğini hatırlattı. Ömer Koç, “Sadece 2023-2024 öğretim yılında yurt içinde 17.700, yurt dışında ise 179 gencimiz TEV bursları ile eğitime devam ediyor” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemin altını çizen Ömer Koç, “Yüce Atatürk’ün Türkiye için çizdiği yol hala tek geçerli yoldur çünkü aklın ve bilimin yoludur” diye konuştu. Ömer Koç, geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere 2007 yılından bu yana sürdürülen TEV üstün başarı bursu ile ise 17 yılda toplam 1.096 gencin desteklendiğini de ifade etti.

6 bin genç başvurdu

Türkiye’nin yarınları için her biri bir umut ışığı olan başarılı gençler, kürsüden tek tek hedeflerini anlattı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük savaş, cehaletle olandır” sözlerini hatırlatan bursiyerler, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek ülkenin en iyi üniversitelerini kazanan gençler arasından seçiliyor.

Bu yıl üstün başarı bursuna 6 bin genç başvurdu. Türk Eğitim Vakfı'nın Genel Müdürü Banu Taşkın, süreci şöyle anlattı: “Şartları sağlayan 5000’den fazla öğrenciye Genel Yetenek Testi ve Kişilik Envanteri uygulandı; her alandan en yüksek puanları alan 400 aday seçildi ve kompozisyon sınavına davet edildi. Uzmanlar tarafından okunan ve puanlandırılan kompozisyon sınav sonuçları aşamasından sonra her alandan en başarılı olan 156 öğrenci son aşama olan mülakata davet edildi.

10 gün süren mülakatlar sonucunda 110 öğrencimiz TEV Üstün Başarı Bursu almaya layık görüldü. Sanat alanında da uzman öğretim üyeleri ve sanatçıların değerlendirmeleri sonucunda görsel ve performans sanatları alanlarından toplam 27 öğrencimiz de Üstün Başarı Sanat Bursu için seçildi.” Üstün başarı bursu alan gençler arasında sanat dışında en yüksek sayı, 27 ile mühendislik fakültelerinden gerçekleşti.