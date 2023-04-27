Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm adayların ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını yapıldığını hatırlatarak, "O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik" duyurusunda bulundu.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını yapıldığını hatırlatarak, "O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik" duyurusunda bulundu.