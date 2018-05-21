Cup-WSC'de Türkiye için Avrupa Sınav Koleji yarışacak

21 Mayıs 2018

ANKARA (DÜNYA)- Akademik potansiyeli yüksek ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapılan bilgi yarışması nitelikli Dünya Bilginler Kupası (The World Scholar’s Cup-WSC) global yarışmasında Türkiye’yi Avrupa Sınav Koleji öğrencileri temsil edecek. Yarışmanın bölge ayağına katılacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan İstanbul Bölgesel turnuvasında Avrupa Sınav Koleji ortaokuldan 2, liseden 4 takım ile katıldı. İlk kez katıldığı turnuvada öğrenciler bir üst tura geçerek bu yıl Barselona, Melbourne ve Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek olan Global turnuvalardan birine katılmaya hak kazandı.

Avrupa Sınav Koleji’nden yapılan yazılı açıklamada, 2007 yılında Daniel Brdichevsky tarafından başlatılan organizasyonun küresel bir öğrenme festivali şeklinde düzenlendiği vurgulandı. Avrupa Sınav Koleji İstanbul ayağından sonra yarışmanın Barselona, Melbourne veya Kuala Lumpur’da yapılacak global ayaklarından birine katılacak. Yarışmanın son aşaması ise Yale Üniversitesinde gerçekleşecek. Avrupa Sınav Koleji takımının Barselona ya da Kuala Lumpur yarışmalarından birine katılacağı vurgulandı.