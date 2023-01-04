Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 160 yıllık tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka, kurulduğu günden bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla çocukların hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi imkanları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de 32 ilde yapılacak.

Türkiye'nin her ilinden sınava başvuru kabul edilecek. Söz konusu 32 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin, en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Sınavda başarı kazanan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim alma imkanı kazanacak.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs

Adayların sınav başvuru evrakını, Darüşşafaka Ortaokuluna 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Başvuru şartlarına göre öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, annesinin veya babasının hayatta bulunmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Sınava başvurmak için adaylardan okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge", nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı aile nüfus kaydı örneği, 4 yeni çekilmiş vesikalık ve doldurulmuş başvuru formu isteniyor.

Öğrenciler, sınava "https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi" adresinden de başvurabilecek.