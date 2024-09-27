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Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 18-24 Eylül'de alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AA
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ÖSYM, 2024 Dikey Yerleştirme Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.