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Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme

Yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacak.

Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağı bildirildi.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından doktor öğretim üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.

Buna göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir iyileştirmeyle maaşlarda 100 liranın üzerinde artış yapılacak.

Kaynak: AA

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