Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar alınan kararları açıkladı

Üniversiteler açılacak mı, yoksa uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği açıklamayı yaptı.

Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

Uygulamalı programlarda yüzyüze eğitim olacak

Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin ise bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

Depremden etkilenen üniversite öğrencileri hakkında da konuşan Özvar, "Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek" ifadelerini kullandı.

Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Bundan sonra da YÖK camiamızın depremin yaralarının sarılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulamak isterim. Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin durum değerlendirmesi yapmak isterim.

- Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız da bulunmaktadır. Birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve personellerimiz mevcuttur. Bu aşamada kayıp sayısıyla ilgili açıklama yapmayı henüz doğru bulmuyoruz.

- Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleri ile doğrudan temasla çok yakın iletişim içine girdik.

Bu iletişim sayesinde bölgedeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimizin durumuyla alakalı veriler topladık. Bu veriler sürekli güncellendiğinden dolayı bu rakamları sizlere tam olarak ifade edemiyoruz.

- Bu konuda AFAD resmi açıklamaları yapmaktadır. Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı veya idari personeli olan üniversitelerimizin sayısı toplam üniversitelerimiz kadardır.

- Neredeyse bütün üniversitelerimiz öğretim elemanlarından, öğrencilerinden depremde etkilenmiş, depremden menfi olarak etkilenmiş paydaşlarıyla doludur.