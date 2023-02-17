Harmanlanmış hibrit eğitim nedir? Hangi üniversiteler hibrit eğitime geçti?

Kahramanmaraş merkezli depremler milyonlarca kişiyi etkiledi. Evlerinden olan milyonlarca vatandaş, KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Bu nedenle tüm Türkiye’de üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Hani üniversiteler hibrit eğitime geçti?

Depremlerden sonra alınan kararla Türkiye genelinde tüm üniversiteler uzaktan eğitime yani Hibrit sisteme geçti. Akademisyenler, eğitimciler, siyasetçiler, hukukçular ve yurttaşlar üniversitelerin uzaktan eğitim kararının geri alınmasını istedi. Bu konuda ilk adımı Boğaziçi Üniversitesi attı. Okuldaki akademisyen, öğrenci ve personele gönderilen bilgi notunda, bahar dönemi derslerinin 20 Şubat 2023'te başlayacağı ve isteyen öğrencilerin uzaktan eğitim almak yerine derslere sınıfa gelerek katılabileceğini ifade etti.

Hibrit eğitim nedir?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.