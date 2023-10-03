Eğitim de sigortalandı…

Esin ÇETİNEL

2023-2024 eğitim yılının başladığı şu günlerde sigorta şirketleri de yine gençleri hedefleyen ürünleri ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle her geçen gün artan eğitim maliyetleri nedeniyle çocuklarına kesintisiz bir eğitim sağlama kaygısı yaşayan velileri hedefleyen sigorta şirketleri son dönemde eğitim sigortaları ile öne çıkmaya çalışıyor.

Aslında bir hayat sigortası ürünü olan eğitim sigortaları ebeveynin vefatı şayet poliçede varsa iş görememezlik durumları hatta kritik hastalıklardan birine yakalanmaları halinde yine ebeveynin belirlediği süre ve belirlediği tutardaki eğitim masraflarını karşılıyor.

İsteyenler eğitim hayatı devam eden torunu veya yeğeni için de sigorta yaptırabiliyor. En az iki en fazla 20 yıllık süre için yapılabilen eğitim sigortalarında bir diğer avantaj ise ebeveynlerinin ödenen primleri gelir vergisi matrahından düşebilmeleri…

Döviz cinsi ödeme imkanı

Eğitim sigortası ürünü bulunan çok sayıda şirketten biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, çocuğunun eğitim hayatını güvence altına almak isteyenler için “Çocuğum İçin Eğitim Sigortası” ürününü çıkarttı.

Firma bu ürün ile 18-65 yaş aralığındaki sağlıklı herkese çocuğunun eğitim hayatını beklenmedik risklere karşı koruma altına alma imkanı sunuyor. Sigorta süresi 2 ila 15 yıl arasında olmak üzere, çocuğun kalan eğitim süresi esas alınarak primler belirlenebiliyor. Aileler, prim ödemelerini tercihe bağlı olarak ABD doları, euro veya İngiliz sterlinine endeksli olarak gerçekleştirebiliyor.

Ödeme tek seferde yapılıyor

BNP Paribas ise “Eğitim Geleceğim” adı altında uzun süreli bir hayat sigortası ürünü çıkarttı. Firma bu ürün ile ebeveynlere çocuklarının tüm eğitim hayatında gereksinim duyabilecekleri yüksek tutarlı ve 20 yıla kadar geçerli olan uzun süreli teminat sağlıyor.

Bu poliçe kapsamında, ebeveynin vefat ve/ veya hastalık sonucu tam ve da imi maluliyet durumunda çocukların eğitim giderleri, eğitim süresi boyunca teminat bedeli ve poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde tek seferde ödeniyor. Sigortalı ebeveynin birden fazla çocuğu bulunması durumunda, aynı poliçede lehtar olarak gösterilebiliyor.

“Kritik hastalıklar da teminat altında”

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Bu ürünümüz ile ebeveynlerin yaşamlarını kaybetmeleri halinde çocuğunun eğitim hayatı boyunca masrafları sigorta süresi içinde belirlenen teminat tutarına kadar karşılanıyor, tercihe bağlı olarak toplu para ya da düzenli gelir ödemesi yapılıyor.

Sigorta yaptıran kişinin dilerse yaşam kaybı riskinin yanı sıra kritik hastalık (kanser, kalp krizi, inme) ya da kaza sonucu tam ve kalıcı sakatlık riskleri de teminat altına alınıyor. Örneğin 35 yaşındaki bir ebeveynin yıllık eğitim masrafı 2.500 dolar olan çocuğunun eğitim hayatını sekiz yıl boyunca koruma altına almak istemesi durumunda, sigorta başlangıcında 20 bin dolar olarak belirlenir.

Bu teminat her yıl 2.500 dolar azalarak 8 yıllık eğitim süresi boyunca devam eder. Yaşam kaybı halinde, çocuğun eğitimine koruma sağlayacak bu teminat tutarı için beş yıl boyunca ödenecek aylık prim tutarı yaklaşık 4,2 dolar olacaktır. Böylelikle, çok uygun prim tutarlarıyla çocuğun eğitiminin her koşulda tamamlanması teminat altına alınmış olur” dedi.

10 milyon TL’ye kadar güvence

BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, “Eğitim Geleceğim sigortası ürünümüz ile ebeveynler geleceğinden sorumlu oldukları çocuklarının eğitim masraflarını 10 milyon TL’ye kadar teminat altına alabiliyor.

Böylece, başlarına gelebilecek hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet ya da vefat durumlarında bile çocuklarının eğitim hayatları yarıda kalmıyor. Sigorta süresi, çocuğun kalan eğitim hayatı süresine göre ebeveyn tarafından belirlenir. Sigortanın süresi en az dört, en fazla 20 yıl olabilirken, ödenecek primler velinin yaşına, sigorta süresi ve teminat bedeline göre değişkenlik gösterir.

Bugün çocuğunuzun bir yıllık eğitim masrafının 50 bin TL olduğunu ve ‘poliçe başlangıç tarihi’ itibariyle eğitim hayatının bitmesine 8 yıl kaldığını ve şu anda velisi olarak sizin 35 yaşında olduğunuzu varsayarsak eğer, bu durumda, ilk yıl için teminat bedeli 400 bin TL olarak belirlenerek, her yıl eşit oranda azalır. Sigortalı ebeveynin birden fazla çocuğu bulunması durumunda, aynı poliçede lehtar olarak gösterilebiliyor” diye konuştu.