Eğitim için TÜGİAD ve BEV işbirliği

15 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Mütevelli Heyeti, TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu’nu ziyaret etti. BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Naci Şahin, Başkan Yardımcısı Aytuğ Onur, Sayman Mümin Pekcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Vehbi Varlık, Adnan Sözeri ve Öztürk Yazıcı, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu’nu TÜGİAD Bursa Şubesi'nde ziyaret ederek, Şohoğlu’na TÜGİAD Genel Başkanlık görevinde başarılar diledi.

BEV Başkanı Naci Şahin, “Vakfımızın üstlendiği eğitim misyonu çerçevesinde eğitim sistemimizin şu anki açığı olan toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bireyler yetiştirme, öğrencilerin daha iyi ve nitelikli bir iş hayatına sahip olmaları, mesleki yetenekleri geliştirecek ortamların hazırlanması gibi konularda oluşturulacak yol haritasıyla ‘ne yapılabilir’ sorusunun cevaplarını bularak eğitim sisteminin daha etkin şekilde hayata geçirilmesi hususunda çalışmalar yapabiliriz” diye konuştu.

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ise, “Öncelikle benim de mütevelli heyeti üyesi olduğum BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu 5 yıldır eğitim alanında yaptığı özverili çalışmalar ve projeler için kutluyorum. Eğitim herkes gibi bizim de en hassas noktamız. Sağlam gelecek için, sağlam eğitim temellerinin atılması gerektiğinin farkındayız. TÜGİAD Yönetimi olarak bizim de Balkan ülkelerinde eğitim alanında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var. Bu yolda BEV ile ortak adımlar atmak, üzerimize düşen görevleri BEV Mütevelli Heyeti Üyesi, hem de TÜGİAD Yönetimi olarak hep birlikte yerine getirmekten mutluluk duyarız” dedi.