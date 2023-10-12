Ekonomi Nobeli'ni tek başına kazanan ilk kadın oldu

77 yaşındaki Goldin, kadının iş dünyasındaki yeri ve maaş eşitsizliği üzerine yaptığı araştırma sayesinde bu ödülü kazanan üçüncü kadın ve ödülü tek başına kazanan ilk kadın oldu. Şikago Üniversitesi’nden ekonomi alanında doktotası olan Goldin, 1990 yılında Harvard’ın ekonomi bölümünden iş teklifi alan ilk kadındı.

Goldin’e göre, iş dünyasındaki ücret eşitsizliğinin temeli, evdeki eşitsizlik. “Çiftlerin eşitliğini sağlayıncaya kadar asla cinsiyet eşitliğini sağlayamayacağız veya ücret farkını daraltalmayacağız” diyen Goldin, geçmişte kadın ve erkek arasındaki kazanç farkının nedeninin eğitim düzeyi ve meslek seçimi olduğuna dikkat çekti: “Oysa artık kazanç farkının büyük kısmı, aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında.

Ve bu fark, çoğunlukla bir kadının ilk çocuğunu doğurduktan sonra ortaya çıkıyor.” Kadınların aile içinde eşitliği sağladığı takdirde işyerinde de eşitliğe ulaşma şanslarının artacağına inanan Goldin, “50-50 çift” formülünü önerdi: “Yüzde 50-50 eşit çiftler, daha mutlu olabilirler.”

1946’da New York’ta doğan Goldin, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nun (NBER) Ekonomide Cinsiyet Çalışma Grubu'nun eş direktörlerinden biridir. 1989'dan 2017'ye kadar NBER'in Amerikan Ekonomisinin Gelişimi Programı'nın Direktörlüğünü yapan Goldin, 2013- 2014 akademik yılında Amerikan Ekonomi Birliği'nin başkanlığını da yaptı. Goldin, 2020 yılında da Erwin Plein Nemmers Ekonomi Ödülü’nün sahibi oldu.