Ekrem İmamoğlu: Üniversiteler derhal açılmalı, yüz yüze eğitim başlamalı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından iktidar, üniversiteleri kapatarak bu dönem yükseköğretimde derslerin online yapılacağını açıkladı. Karara hem öğrencilerden hem de eğitimcilerden tepki yağarken, durumun eğitim kalitesini negatif etkilediği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yüz yüze eğitime dönülmesi çağrısı yaptı. İBB’nin desteğiyle gerçekleşen 'Prof. Dr. Adem Sözüer ile Yüz Yüze Hukuk Seminerleri Konferansı' yayınını paylaşan İmamoğlu, "Üniversiteler derhal açılmalı, yüz yüze eğitim başlamalı" ifadelerini kullandı.