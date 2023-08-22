Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na başvurular başladı
2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuruları başladı.
Haber Merkezi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığı bildirildi.
e-YDS 2023/10 İngilizce ne zaman düzenlenecek?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.
e-YDS 2023/10 İngilizce başvurusu nereden yapılır? Son gün ne zaman?
Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.